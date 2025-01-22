«Витязь» отыгрался с 1:3 и нанёс «Нефтехимику» шестое поражение подряд

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Нефтехимиком» и «Витязем». Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.
Уже через полторы минуты матча счёт на табло был 2:0 в пользу «Нефтехимика» — отличились Андрей Белозёров и Дмитрий Жукенов. В воротах «Витязя» Максима Дорожко сменил Андрей Кареев. В середине первого периода Матвей Заседа размочил счёт. Во втором периоде сначала Григорий Селезнёв сделал счёт 3:1, а затем «Витязь» ответил двумя голами с интервалом в несколько минут — отличились Алексей Макеев и Матвей Заседа, оформивший дубль. В середине третьего периода Станислав Яровой впервые в матче вывел «Витязь» вперёд в счёте.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
«Нефтехимик» потерпел шестое поражение подряд. Обе команды на данный момент находятся за пределами зоны плей-офф в таблицах КХЛ.
- 22 января 2025
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