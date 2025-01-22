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Нефтехимик — Витязь, результат матча 22 января, счет 3:4, КХЛ 2024-2025

«Витязь» отыгрался с 1:3 и нанёс «Нефтехимику» шестое поражение подряд
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В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Нефтехимиком» и «Витязем». Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 января 2025, среда. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 4
Витязь
Московская область
1:0 Белозёров (Сериков) – 00:24 (5x5)     2:0 Жукенов – 01:34 (5x5)     2:1 Заседа (Чехович) – 11:32 (5x5)     3:1 Селезнёв (Митякин) – 26:58 (4x5)     3:2 Макеев (Цицюра, Чивилёв) – 28:33 (5x4)     3:3 Заседа (Барак, Рой) – 33:21 (5x5)     3:4 Яровой (Чивилёв, Готье) – 46:14 (5x5)    

Уже через полторы минуты матча счёт на табло был 2:0 в пользу «Нефтехимика» — отличились Андрей Белозёров и Дмитрий Жукенов. В воротах «Витязя» Максима Дорожко сменил Андрей Кареев. В середине первого периода Матвей Заседа размочил счёт. Во втором периоде сначала Григорий Селезнёв сделал счёт 3:1, а затем «Витязь» ответил двумя голами с интервалом в несколько минут — отличились Алексей Макеев и Матвей Заседа, оформивший дубль. В середине третьего периода Станислав Яровой впервые в матче вывел «Витязь» вперёд в счёте.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Нефтехимик» потерпел шестое поражение подряд. Обе команды на данный момент находятся за пределами зоны плей-офф в таблицах КХЛ.

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