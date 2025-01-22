Кирилл Капризов может вернуться в состав «Миннесоты» в ближайшем матче с «Ютой»

Нападающий Кирилл Капризов и защитник Джаред Сперджен могут вернуться в состав «Миннесоты Уайлд» в ближайшем домашнем матче с «Ютой». Оба приняли участие в тренировке в среду, а главный тренер Джон Хайнс сказал, что он «осторожно оптимистичен» в отношении того, что они будут играть. Матч с «Ютой» пройдёт в ночь на 24 января на домашней площадке «Уайлд».

«Они чувствуют себя хорошо. Я думаю, мы подождём до завтра, обсудим с тренерами, но я осторожно оптимистичен в отношении того, что они вернутся к ближайшему матчу», — цитирует тренера пресс-служба клуба.

Капризов пропустил последние 12 игр из-за травмы нижней части тела. Он лидирует в «Миннесоте» по голам (23), передачам (27) и очкам (50) в 34 играх. Сперджен пропустил девять игр из-за травмы нижней части тела.