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Результаты матчей ВХЛ 22 января 2025 года

Результаты матчей ВХЛ 22 января 2025 года
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Сегодня, 22 января 2025 года, прошли девять встреч OLIMPBET Чемпионата России – ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
22 января 2025, среда. 15:00 МСК
Динамо-Алтай
Барнаул
Окончен
1 : 2
АКМ
Тульская область
0:1 Зарипов (Аноховский) – 15:54 (5x5)     0:2 Локтев (Лапшин) – 44:23 (5x5)     1:2 Ремов (Чегошев, Сухочев) – 49:32 (5x5)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
22 января 2025, среда. 15:00 МСК
Металлург Нк
Новокузнецк
Окончен
5 : 2
Химик
Воскресенск
1:0 Апальков (Петриков, Минеев) – 15:58 (5x5)     2:0 Перевалов (Апальков) – 45:49 (5x5)     3:0 Сердюк (Стариков, Казаков) – 46:07 (5x5)     4:0 Дюрягин (Князев, Соколов) – 47:55 (5x4)     4:1 Корбит (Мансуров) – 49:03 (5x5)     4:2 Чезганов (Рябов, Овчинников) – 52:45 (5x4)     5:2 Шешин (Апальков) – 58:38 (en)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
22 января 2025, среда. 15:00 МСК
Сокол
Красноярск
Окончен
2 : 1
ОТ
Рязань-ВДВ
Рязань
0:1 Лапин (Павлюков, Валицкий) – 35:13 (5x5)     1:1 Мещеряков (Казаков) – 59:50 (6x5)     2:1 Кожухов (Сафин-Трегубов) – 61:53 (3x3)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
22 января 2025, среда. 16:30 МСК
Южный Урал
Оренбургская область
Окончен
1 : 5
Буран
Воронеж
0:1 Круглов (Сагадеев, Алексеев) – 12:00 (5x5)     0:2 Сагадеев (Алексеев, Круглов) – 19:19 (5x5)     0:3 Фаттахов (Алишлалов) – 33:52 (5x4)     0:4 Кирилейченко – 34:20 (5x5)     0:5 Алишлалов (Шакуров, Поляков) – 36:01 (5x4)     1:5 Зырянов (Суслов, Журавлёв) – 58:04 (5x5)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
22 января 2025, среда. 16:30 МСК
Челмет
Челябинск
Окончен
2 : 3
ОТ
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Матюшин – 15:03 (5x5)     1:1 Сорокин (Цалпанов, Димитров) – 33:34 (5x5)     1:2 Сергиевский (Калмыков) – 49:49 (5x5)     2:2 Агламзянов (Рыкманов, Удот) – 51:08 (5x5)     2:3 Сорокин (Цалпанов, Климов) – 63:44 (3x3)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
22 января 2025, среда. 17:00 МСК
Магнитка
Магнитогорск
Окончен
3 : 1
ХК Тамбов
Тамбов
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
22 января 2025, среда. 17:30 МСК
Кристалл
Саратов
Окончен
3 : 4
Б
Зауралье
Курган
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
22 января 2025, среда. 18:00 МСК
ЦСК ВВС
Самара
Окончен
6 : 2
Омские Крылья
Омск
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
22 января 2025, среда. 19:00 МСК
Дизель
Пенза
Окончен
6 : 0
Югра
Ханты-Мансийск

По состоянию на сегодняшний день лучшей командой текущего сезона ВХЛ является «Динамо» из Санкт-Петербурга, набравшее 68 очков после 45 матчей. На втором месте идёт «Горняк-УГМК». Тройку лидеров замыкает «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода.

Худшей командой регулярного чемпионата ВХЛ на данный момент является «Юнисон-Москва», набравший 29 очков после 45 матчей. Действующим обладателем Кубка Петрова является «Нефтяник» из Альметьевска.

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