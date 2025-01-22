Результаты матчей МХЛ 22 января 2025 года
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Сегодня, 22 января, прошёл один матч регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
22 января 2025, среда. 19:00 МСК
МХК Атлант
Московская область
Окончен
1 : 2
ОТ
Академия Михайлова
Тульская область
В Золотом дивизионе Западной конференции первое место занимает МХК «Спартак». Красно-белые после 39 сыгранных встреч набрали 66 очков.
В Золотом дивизионе Восточной конференции на первом месте располагаются «Мамонты Югры». Клуб из Ханты-Мансийска имеет в активе 59 очков после 37 проведённых встреч.
Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Молодёжной хоккейной лиги завершится в марте 2025 года. Действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946».
Комментарии
- 22 января 2025
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23:20
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23:00
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22:50
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22:35
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22:25
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22:05
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21:51
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21:30
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21:15
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20:51
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20:41
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20:34
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20:26
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20:18
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19:45
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19:21
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19:20
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18:55
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18:25
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17:50
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17:20
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17:00
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16:30
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16:10
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15:45
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15:29
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14:31
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14:15
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