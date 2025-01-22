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Михаил Григоренко рассказал, какие меры принимаются в СКА для борьбы с вирусом ОРВИ

Михаил Григоренко рассказал, какие меры принимаются в СКА для борьбы с вирусом ОРВИ
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Нападающий СКА Михаил Григоренко ответил на вопрос о заболевших игроках в СКА. Перед матчем с «Локомотивом» (2:1) главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что в команде ходит вирус.

– Роман Борисович говорил о вирусе в команде. Как сохраняете здоровье?
– У нас очень серьёзный медицинский штаб во главе с Егором Козловым. Он нам серьёзно помогает. Все стараемся избегать каких-то лишних контактов.

– С журналистами тоже?
– Да, нужно сказать, чтобы масочный режим ввели для журналистов (смеётся). А если без шуток, то все стараемся вести здоровый образ жизни, чтобы не заболеть, – цитирует Григоренко «ВсеПроСпорт».

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