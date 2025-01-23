Тренер «Вашингтона» рассказал о значимости погони Овечкина за рекордом Гретцки

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о значимости погони российского нападающего Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

«Такое внимание к Овечкину говорит о масштабе того, что он делает сейчас, и о погоне за рекордом. Если посмотреть на это, то можно понять, какое влияние это оказывает на Канаду и Эдмонтон. В каждом городе НХЛ, куда мы приезжаем, это огромное событие. То, что он делает, имеет колоссальное значение для хоккея и страны», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне россиянин стал автором 21 шайбы и 12 результативных передач, набрав 33 очка. Отставание от рекорда Уэйна Гретцки на данный момент составляет 20 голов.

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