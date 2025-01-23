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Овечкин назвал причины успешного выступления «Вашингтона» в нынешнем сезоне НХЛ

Овечкин назвал причины успешного выступления «Вашингтона» в нынешнем сезоне НХЛ
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, с чем связано успешное выступление команды в нынешнем сезоне НХЛ.

«Вы можете видеть, сколько игроков подписали до начала сезона — опытных, но при этом ещё молодых и голодных до побед и выхода в плей-офф. Самое важное, я думаю, это то, что у нас отличная команда в раздевалке. Если что-то случается, мы всегда стараемся держаться вместе, и, думаю, именно поэтому сейчас мы успешны», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

На данный момент «Вашингтон» единолично возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, записав в свой актив 69 очков.

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Овечкин радуется гостевой победе «Вашингтона»

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