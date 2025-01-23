«Коламбус» переиграл в гостях «Торонто», три российских игрока набрали очки

В ночь с 22 на 23 января мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Коламбус Блю Джекетс». Гости одержали уверенную победу со счётом 5:1.

В составе «Блю Джекетс» результативными действиями отметились три российских хоккеиста — защитник Иван Проворов, нападающий Дмитрий Воронков и нападающий Кирилл Марченко. Все они записали на свой счёт по результативной передаче.

«Коламбус» выиграл после двух поражений подряд, «Мэйпл Лифс» прервали трёхматчевую победную серию.

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