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Торонто Мэйпл Лифс — Коламбус Блю Джекетс, результат матча 23 января 2024, счет 1:5, НХЛ 2024-2025

«Коламбус» переиграл в гостях «Торонто», три российских игрока набрали очки
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В ночь с 22 на 23 января мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Коламбус Блю Джекетс». Гости одержали уверенную победу со счётом 5:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 января 2025, четверг. 03:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 5
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Фантилли (Проворов, Оливье) – 15:40 (sh)     0:2 ван Римсдайк (Дель Бель Беллуз, Джонсон) – 33:40     0:3 Фантилли (Воронков, Веренски) – 35:21     0:4 Дель Бель Беллуз – 45:56     1:4 Мэттьюс (Нюландер, Экман-Ларссон) – 49:22     1:5 Фантилли (Марченко, Фаббро) – 52:02    

В составе «Блю Джекетс» результативными действиями отметились три российских хоккеиста — защитник Иван Проворов, нападающий Дмитрий Воронков и нападающий Кирилл Марченко. Все они записали на свой счёт по результативной передаче.

«Коламбус» выиграл после двух поражений подряд, «Мэйпл Лифс» прервали трёхматчевую победную серию.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица
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