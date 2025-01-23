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Тренер «Колорадо» прокомментировал состояние травмированного Валерия Ничушкина

Тренер «Колорадо» прокомментировал состояние травмированного Валерия Ничушкина
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Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар дал комментарий по текущему состоянию травмированного российского нападающего Валерия Ничушкина.

«Любое время без Вэла вызывает беспокойство, и сейчас у нас нет чётких сроков его возвращения. Всякий раз, когда у вас случаются неудачи, вы как бы возвращаетесь назад, начинаете с нуля и начинаете восстанавливаться заново», — приводит слова Беднара официальный сайт НХЛ.

Валерий Ничушкин получил травму нижней части тела в матче с «Виннипег Джетс» 31 декабря 2024 года. В текущем сезоне на счету российского форварда 17 очков (11+6) в 21 игре.

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