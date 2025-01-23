Две передачи Наместникова помогли «Виннипегу» победить «Колорадо» в овертайме

В ночь с 22 на 23 января мск на льду «Болл-Арены» в Денвере (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Виннипег Джетс». Победу со счётом 2:3 в овертайме одержали гости.
У победителей голами отметились канадские форварды Морган Бэррон и Габриэль Виларди, американский защитник Нил Пионк. Также на счету российского нападающего Владислава Наместникова две результативные передачи.
В составе «Колорадо» заброшенными шайбами отметились канадские форвард Натан Маккиннон и защитник Кейл Макар.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
«Колорадо» начнёт выездную серию и встретится с «Бостон Брюинз» 25 января. «Виннипег» дома сыграет с «Ютой» также 25 января.
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