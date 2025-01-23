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Две передачи Наместникова помогли «Виннипегу» победить «Колорадо» в овертайме

Две передачи Наместникова помогли «Виннипегу» победить «Колорадо» в овертайме
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В ночь с 22 на 23 января мск на льду «Болл-Арены» в Денвере (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Виннипег Джетс». Победу со счётом 2:3 в овертайме одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 января 2025, четверг. 05:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 3
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Маккиннон (Тэйвз, Друен) – 26:09     1:1 Бэррон (Густафссон, Моррисси) – 30:56     1:2 Виларди (Моррисси, Наместников) – 38:44     2:2 Макар (Рантанен, Друен) – 47:05     2:3 Пионк (Наместников, Хеллебайк) – 60:17    

У победителей голами отметились канадские форварды Морган Бэррон и Габриэль Виларди, американский защитник Нил Пионк. Также на счету российского нападающего Владислава Наместникова две результативные передачи.

В составе «Колорадо» заброшенными шайбами отметились канадские форвард Натан Маккиннон и защитник Кейл Макар.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Колорадо» начнёт выездную серию и встретится с «Бостон Брюинз» 25 января. «Виннипег» дома сыграет с «Ютой» также 25 января.

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