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Яромир Ягр продаст 80% акций клуба «Кладно»

Яромир Ягр продаст 80% акций клуба «Кладно»
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Легендарный чешский нападающий Яромир Ягр продаст 80% акций клуба «Кладно», сообщает Kladenský deník. 30 января состоится пресс-конференция, на которой Ягр и бизнесмен Томаш Драстил подпишут соглашение о продаже форвардом значительной части акций клуба. Ягр приобрёл контрольный пакет акций «Кладно» в 2011 году.

Уже готово предварительное соглашение, согласно которому Ягр оставит за собой 20% акций «Кладно». Ранее чешский нападающий заявил, что этот сезон станет последним в его профессиональной карьере хоккеиста.

В текущем сезоне 52-летний нападающий и владелец «Кладно» набрал 11 очков в 26 матчах сезона — забросил четыре шайбы и отдал семь результативных передач.

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