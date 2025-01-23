«Лос-Анджелес» одержал волевую победу над «Флоридой», забросив две шайбы в третьем периоде

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Лос-Анджелес Кингз» и «Флоридой Пантерз». Волевую победу одержали хозяева со счётом 2:1.

На 28-й минуте матча счёт открыл нападающий «Флориды» Эван Родригес, которому ассистировали Антон Лунделль и Мэки Самоскевич. «Лос-Анджелес» смог сравнять счёт в середине третьего периода, когда свой первый гол в НХЛ забил нападающий Самуэль Хелениус. На 54-й минуте матча «короли» впервые вышли вперёд в счёте — Адриан Кемпе забросил шайбу с передач Кевина Фиалы и Брандта Кларка. Ворота «Флориды» защищал Спенсер Найт.