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«Лос-Анджелес» одержал волевую победу над «Флоридой», забросив две шайбы в третьем периоде

«Лос-Анджелес» одержал волевую победу над «Флоридой», забросив две шайбы в третьем периоде
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В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Лос-Анджелес Кингз» и «Флоридой Пантерз». Волевую победу одержали хозяева со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 января 2025, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Родригес (Лунделль, Самоскевич) – 27:27 (pp)     1:1 Хелениус (Жанно, Спенс) – 46:40     2:1 Кемпе (Фиала, Кларк) – 53:11    

На 28-й минуте матча счёт открыл нападающий «Флориды» Эван Родригес, которому ассистировали Антон Лунделль и Мэки Самоскевич. «Лос-Анджелес» смог сравнять счёт в середине третьего периода, когда свой первый гол в НХЛ забил нападающий Самуэль Хелениус. На 54-й минуте матча «короли» впервые вышли вперёд в счёте — Адриан Кемпе забросил шайбу с передач Кевина Фиалы и Брандта Кларка. Ворота «Флориды» защищал Спенсер Найт.

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