Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 23 января

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 23 января
Комментарии

23 января в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 января 2025, четверг. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
5 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Гики (Пастрняк, Заха) – 05:50     1:1 Мерсер (Майер) – 21:24     2:1 Хэмилтон (Братт, Хишир) – 24:12 (pp)     3:1 Ноэсен (Хишир, Хьюз) – 36:01 (pp)     4:1 Мерсер (Даулинг, Майер) – 36:13     5:1 Хишир – 53:32 (pp)    

В ночь с 22 на 23 января мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Коламбус Блю Джекетс». Гости одержали уверенную победу со счётом 5:1. В составе «Блю Джекетс» результативными действиями отметились три российских хоккеиста — защитник Иван Проворов, нападающий Дмитрий Воронков и нападающий Кирилл Марченко. Все они записали на свой счёт по результативной передаче.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 января 2025, четверг. 03:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 5
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Фантилли (Проворов, Оливье) – 15:40 (sh)     0:2 ван Римсдайк (Дель Бель Беллуз, Джонсон) – 33:40     0:3 Фантилли (Воронков, Веренски) – 35:21     0:4 Дель Бель Беллуз – 45:56     1:4 Мэттьюс (Нюландер, Экман-Ларссон) – 49:22     1:5 Фантилли (Марченко, Фаббро) – 52:02    
НХЛ — регулярный чемпионат
23 января 2025, четверг. 05:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 3
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Маккиннон (Тэйвз, Друен) – 26:09     1:1 Бэррон (Густафссон, Моррисси) – 30:56     1:2 Виларди (Моррисси, Наместников) – 38:44     2:2 Макар (Рантанен, Друен) – 47:05     2:3 Пионк (Наместников, Хеллебайк) – 60:17    
НХЛ — регулярный чемпионат
23 января 2025, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Родригес (Лунделль, Самоскевич) – 27:27 (pp)     1:1 Хелениус (Жанно, Спенс) – 46:41     2:1 Кемпе (Фиала, Кларк) – 53:12    
Материалы по теме
«Это будет неловкое празднование». В Северной Америке не хотят рекорда Овечкина?
«Это будет неловкое празднование». В Северной Америке не хотят рекорда Овечкина?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android