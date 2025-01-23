НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 23 января

23 января в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

В ночь с 22 на 23 января мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Коламбус Блю Джекетс». Гости одержали уверенную победу со счётом 5:1. В составе «Блю Джекетс» результативными действиями отметились три российских хоккеиста — защитник Иван Проворов, нападающий Дмитрий Воронков и нападающий Кирилл Марченко. Все они записали на свой счёт по результативной передаче.