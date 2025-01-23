Фантилли стал автором первого хет-трика в карьере и вошёл в историю «Коламбуса»

В ночь с 22 на 23 января мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Коламбус Блю Джекетс». Гости одержали уверенную победу со счётом 5:1.

Нападающий «Коламбуса» Адам Фантилли оформил свой первый хет-трик в НХЛ в возрасте 20 лет и 102 дней – это четвёртый показатель в истории «Блю Джекетс».

Самый юный автор хет-трика в истории «Коламбуса» – российский нападающий Никита Филатов, 10 января 2009 года ему было 18 лет и 230 дней. В тройку также входят Коул Силлинджер (18 лет и 301 день) и Пьер-Люк Дюбуа (19 лет и 278 дней).

В текущем сезоне Фантилли провёл 48 матчей и набрал 26 (14+12) очков.