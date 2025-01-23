Фантилли стал автором первого хет-трика в карьере и вошёл в историю «Коламбуса»
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В ночь с 22 на 23 января мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Коламбус Блю Джекетс». Гости одержали уверенную победу со счётом 5:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
23 января 2025, четверг. 03:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 5
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Фантилли (Проворов, Оливье) – 15:40 (sh) 0:2 ван Римсдайк (Дель Бель Беллуз, Джонсон) – 33:40 0:3 Фантилли (Воронков, Веренски) – 35:21 0:4 Дель Бель Беллуз – 45:56 1:4 Мэттьюс (Нюландер, Экман-Ларссон) – 49:22 1:5 Фантилли (Марченко, Фаббро) – 52:02
Нападающий «Коламбуса» Адам Фантилли оформил свой первый хет-трик в НХЛ в возрасте 20 лет и 102 дней – это четвёртый показатель в истории «Блю Джекетс».
Самый юный автор хет-трика в истории «Коламбуса» – российский нападающий Никита Филатов, 10 января 2009 года ему было 18 лет и 230 дней. В тройку также входят Коул Силлинджер (18 лет и 301 день) и Пьер-Люк Дюбуа (19 лет и 278 дней).
В текущем сезоне Фантилли провёл 48 матчей и набрал 26 (14+12) очков.
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