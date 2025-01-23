Мэттьюс уступает лишь Сундину по длительности серии сезонов с 20+ голами за «Мэйпл Лифс»

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс забросил шайбу в ворота «Коламбус Блю Джекетс» (1:5), которая стала для форварда 20-й в текущем сезоне.

Мэттьюс сравнялся с Дэррилом Ситтлером (9) и занял четвёртое место по количеству сезонов с 20 голами в истории «Мэйпл Лифс». Больше только у Матса Сундина (13), Дэйва Кеона (11) и Рона Эллиса (11).

Остон Мэттьюс забросил минимум 20 шайб в девяти сезонах подряд, так же как Эллис и Ситтлер. Лишь Сундин имеет более длительную серию по сезонам с 20+ голами. Легендарный шведский форвард 13 сезонов подряд забрасывал минимум 20 шайб в составе «Мэйпл Лифс».