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Мэттьюс уступает лишь Сундину по длительности серии сезонов с 20+ голами за «Мэйпл Лифс»

Мэттьюс уступает лишь Сундину по длительности серии сезонов с 20+ голами за «Мэйпл Лифс»
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс забросил шайбу в ворота «Коламбус Блю Джекетс» (1:5), которая стала для форварда 20-й в текущем сезоне.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 января 2025, четверг. 03:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 5
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Фантилли (Проворов, Оливье) – 15:40 (sh)     0:2 ван Римсдайк (Дель Бель Беллуз, Джонсон) – 33:40     0:3 Фантилли (Воронков, Веренски) – 35:21     0:4 Дель Бель Беллуз – 45:56     1:4 Мэттьюс (Нюландер, Экман-Ларссон) – 49:22     1:5 Фантилли (Марченко, Фаббро) – 52:02    

Мэттьюс сравнялся с Дэррилом Ситтлером (9) и занял четвёртое место по количеству сезонов с 20 голами в истории «Мэйпл Лифс». Больше только у Матса Сундина (13), Дэйва Кеона (11) и Рона Эллиса (11).

Остон Мэттьюс забросил минимум 20 шайб в девяти сезонах подряд, так же как Эллис и Ситтлер. Лишь Сундин имеет более длительную серию по сезонам с 20+ голами. Легендарный шведский форвард 13 сезонов подряд забрасывал минимум 20 шайб в составе «Мэйпл Лифс».

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