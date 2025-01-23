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Агентство Winners прокомментировало интерес «Анахайма» к форварду «Ак Барса» Галимову

Агентство Winners прокомментировало интерес «Анахайма» к форварду «Ак Барса» Галимову
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Агентство Winners прокомментировало интерес «Анахайм Дакс» к нападающему «Ак Барса» Артёму Галимову. Ранее инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман заявил, что форвард казанского клуба в скором времени подпишет контракт с «Анахаймом».

«В последнее время в СМИ появляется информация о переговорах Артёма Галимова с ХК «Ак Барс» и об интересе со стороны клуба НХЛ «Анахайм». Хотим уточнить: переговоры с «Ак Барсом» ещё не начинались, и никаких финансовых требований с нашей стороны не выдвигалось.

Интерес со стороны «Анахайма» действительно существует, однако для принятия окончательного решения потребуется время. На данный момент Артём сосредоточен на текущем сезоне, а любые решения о будущем будут приниматься ближе к его завершению. Мы призываем уважать процесс переговоров и не распространять неподтверждённую информацию», — говорится в сообщении официального телеграм-канала агентства.

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