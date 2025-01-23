Назаров: накал страстей в КХЛ возрастает, но скандалы — двигатель торговли

Известный тренер Андрей Назаров оценил ход сезона Континентальной хоккейной лиги и отметил большое количество матчей с неожиданными результатами.

«Матчи в КХЛ продолжают радовать своей небанальностью, очень много интересных игр, никогда не знаешь, чего ожидать. Порой мы видим, что дело доходит даже до скандалов, накал страстей возрастает, но скандалы – двигатель торговли. Это неплохо для лиги, ведь любая реклама всегда идёт в плюс, обсуждения и споры выходят на новый уровень. Безразличия нет, а это самое важное. Думаю, что плей-офф получится одним из самых ярких и бескомпромиссных в истории.

Мы живём в непростое время, и, как мы и говорили, нас уже хвалят, но тут же немного ругают и даже стараются угрожать. Пытаются понять, по какой тактике им работать, прощупывают и изучают. Но у нас одна тактика: идти вперёд без оглядки назад единой семьёй плечом к плечу. Победа будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.