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«Северсталь» продлила контракт с нападающим Кириллом Пилипенко

«Северсталь» продлила контракт с нападающим Кириллом Пилипенко
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«Северсталь» продлила контракт с нападающим Кириллом Пилипенко. Как сообщает пресс-служба череповецкого клуба соглашение рассчитано до конца сезона-2025/2026. Также «Северсталь» продлила контракт с защитником Николаем Буреновым до конца сезона-2026/2027.

В текущем сезоне Пилипенко провёл 47 матчей, в которых набрал 46 очков — забросил 23 шайбы и отдал 23 результативные передачи. Всего в КХЛ 28-летний нападающий провёл 248 матчей, в которых набрал 187 очков — забросил 90 шайбы и отдал 97 результативные передачи.

В текущем сезона Буренов провёл 27 матчей, в которых набрал 8 (1+7) очков. Всего в КХЛ 23-летний защитник провёл 122 матча, в которых набрал 30 очков — забросил три шайбы и отдал 27 результативных передач.

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