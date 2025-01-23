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Капитан СКА Александр Никишин получил сотрясение и внесён в список травмированных

Капитан СКА Александр Никишин получил сотрясение и внесён в список травмированных
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Капитан СКА Александр Никишин в игре с «Локомотивом» получил сотрясение и внесён в список травмированных, сообщает пресс-служба петербургского клуба.

«Саша – настоящий боец, предыдущий матч домашней серии завершал с травмой, полученной после удара в голову, но помог команде победить, боролся до конца вместе со всеми. Здоровья от всей души!» – говорится в сообщении пресс-службы СКА.

Никишин получил повреждение после силового приёма форварда «Локомотива» Максима Шалунова. Судьи не усмотрели нарушения правил. Позднее Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ принял решение наложить на Шалунова наказание по п.1.8.2 статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Неправильная атака) и подвергнуть его денежному штрафу.

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