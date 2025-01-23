«У меня свой взгляд на этот эпизод». Рябыкин оценил спорный силовой Шалунова на Никишине

Бывший главный тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин оценил два спорных силовых приёма в матче СКА — «Локомотив» (5:2). Форварды ярославского клуба Максим Шалунов и Павел Красковский провели жёсткие силовые приёмы против защитников петербургского клуба Александра Никишина и Андрея Педана. Шалунов был оштрафован КХЛ, а Никишин получил сотрясение и был внесён в список травмированных. Арбитры матча нарушений не зафиксировали.

«Все признали, что Шалунов перед столкновением оторвал ноги ото льда, был прыжок. А это неправильная атака соперника, минимум две минуты. И, как вчера выяснилось, штраф. Но у меня свой взгляд на этот эпизод – как у защитника, который много играл в тело. Шалунов владел шайбой, Никишин шёл его бить. Столкнулись две машины с очень серьёзными габаритами, отсюда и последствия. Увидев Никишина, форвард «Локомотива» на инстинктах попытался спастись и подпрыгнул. В этом вся проблема – и урок для Шалунова. Если бы его коньки остались на льду, то нарушения не было бы.

– А что скажете по эпизоду Красковский – Педан?

– На самом деле там нарушение более явное, чем в предыдущем эпизоде. Ведь инициатором столкновения был именно Красковский, он шёл бить. Если бы не подпрыгнул или не попал в голову, то сделал бы всё правильно. А так очевидное нарушение. Хотя травму Педан, видимо, получил в момент не удара, а падения Красковского, — приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.