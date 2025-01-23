«Авангард» подписал контракт до конца сезона с тренером Станиславом Заборниковым

Хоккейный клуб «Авангард» подписал контракт до конца сезона с тренером Станиславом Заборниковым, сообщает пресс-служба омского клуба. Специалист будет отвечать за работу с травмированными игроками (восстановление после травм, индивидуальная работа) всей вертикали клуба.

Хоккеистом Заборников выступал за команды КХЛ и ВХЛ, в качестве тренера проводил всесезонные сборы для игроков МХЛ, ВХЛ и КХЛ.

В текущем сезоне омский «Авангард» провёл 47 матчей и на данный момент занимает шестое место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. 27 января «Авангард» в домашнем матче встретится с «Адмиралом».