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«Авангард» подписал контракт до конца сезона с тренером Станиславом Заборниковым

«Авангард» подписал контракт до конца сезона с тренером Станиславом Заборниковым
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Хоккейный клуб «Авангард» подписал контракт до конца сезона с тренером Станиславом Заборниковым, сообщает пресс-служба омского клуба. Специалист будет отвечать за работу с травмированными игроками (восстановление после травм, индивидуальная работа) всей вертикали клуба.

Хоккеистом Заборников выступал за команды КХЛ и ВХЛ, в качестве тренера проводил всесезонные сборы для игроков МХЛ, ВХЛ и КХЛ.

В текущем сезоне омский «Авангард» провёл 47 матчей и на данный момент занимает шестое место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. 27 января «Авангард» в домашнем матче встретится с «Адмиралом».

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