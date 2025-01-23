НХЛ представила две сборные лучших игроков «Нью-Джерси» в XXI веке

НХЛ представляет команды XXI века для каждой из 32 франшиз лиги. Каждый клуб будет представлен первой и второй командой из шести игроков — трёх нападающих, двух защитников и одного вратаря, — которые играли за франшизу после 1 января 2000 года. Первая и вторая команды были выбраны медиа и журналистами, которые освещали соответствующие команды, в дополнение к выбранным бывшим игрокам.

Шесть игроков, выбранных в каждую первую команду, будут включены в бюллетень для составления команды XXI века НХЛ, которая будет выбрана путём голосования болельщиков. Голосование болельщиков начнётся в феврале.

В первую команду лучших игроков «Нью-Джерси» в XXI веке попали: нападающие Патрик Элиаш, Джек Хьюз и Зак Паризе, защитники Скотт Нидермайер и Скотт Стивенс, вратарь Мартин Бродо.

Во вторую команду попали: нападающие Скотт Гомес, Джейми Лангенбрюннер и Трэвис Зейджак, защитники Энди Грин и Брайан Рафальски, вратарь Кори Шнайдер.

Первая сборная «Дэвилз» Фото: НХЛ