СКА — «Динамо» М: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 23 января, в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и московским «Динамо». Встреча начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Это будет третий матч между командами из шести запланированных в текущем сезоне. Предыдущие два матча остались за московским клубом.

В текущем сезоне СКА провёл 46 матчей и на данный момент занимает шестое место в таблице Западной конференции КХЛ. Московское «Динамо» провело 46 матчей и расположилось на пятой строчке в турнирной таблице Запада КХЛ.