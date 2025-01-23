Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 23 января
Поделиться
Сегодня, 23 января, прошёл очередной игровой день турнира КХЛ в формате 3х3, в котором команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 6-й тур
23 января 2025, четверг. 10:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
7 : 3
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Сулейманов – 03:46 (3x3) 1:1 Мошаров – 06:29 2:1 Бородкин (Несветаев) – 08:52 (3x3) 2:2 Сулейманов (Хамматов) – 11:09 (3x3) 3:2 Шумаков – 12:34 (3x3) 4:2 Бородкин (Мустафин) – 14:19 (3x3) 5:2 Мошаров (Бородкин) – 14:45 (3x3) 5:3 Щитов (Хмелевски) – 19:40 (3x3) 6:3 Егор Иванов (Шафигулин) – 19:47 (3x3) 7:3 Шумаков – 20:34
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 6-й тур
23 января 2025, четверг. 10:50 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 5
Авангард
Омск
0:1 Чесалин (Макаров) – 02:46 (3x3) 0:2 Сторчак – 04:20 0:3 Сторчак (Чесалин) – 06:45 (3x3) 1:3 Шумаков (Несветаев) – 12:02 (3x3) 1:4 Сторчак (Макаров) – 12:41 (3x3) 1:5 Калашников (Рыбин) – 19:10 (3x3)
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 6-й тур
23 января 2025, четверг. 11:40 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
5 : 8
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Хмелевски (Щитов) – 02:09 (3x3) 0:2 Хмелевски (Фахретдинов) – 04:51 (3x3) 0:3 Хмелевски – 08:27 (3x3) 0:4 Хамматов (Крикунов) – 09:26 (3x3) 1:4 Лаврентьев (Гриценко) – 10:11 (3x3) 1:5 Хмелевски (Фахретдинов) – 10:56 (3x3) 2:5 Мишкин (Кривченков) – 11:03 (3x3) 3:5 Лаврентьев (Романов) – 12:19 (3x3) 3:6 Хамматов (Сулейманов) – 12:40 (3x3) 4:6 Самсонов – 14:27 (3x3) 4:7 Хмелевски – 15:18 4:8 Хамматов (Крикунов) – 18:30 (3x3) 5:8 Мишкин – 19:50 (3x3)
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 6-й тур
23 января 2025, четверг. 12:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 4
Авангард
Омск
0:1 Макаров (Сторчак) – 06:14 (3x3) 1:1 Романов (Рачинский) – 06:43 (3x3) 1:2 Чесалин (Макаров) – 10:12 (3x3) 1:3 Рыбин (Калашников) – 10:45 (3x3) 2:3 Рачинский (Мишкин) – 12:43 (3x3) 2:4 Фиськов (Чесалин) – 14:38 (3x3) 3:4 Лаврентьев – 19:06 (3x3)
Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командами, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки — 18х34 м. Команды играют три периода по семь минут.
Первыми участниками турнира были выбраны клубы КХЛ — «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев», «Динамо» Минск, «Трактор», «Сибирь», которые были разделены на два дивизиона.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 января 2025
-
14:05
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:20
-
12:00
-
11:20
-
11:10
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:50
-
09:20
-
08:50
-
08:39
-
08:30
-
08:15
-
08:12
-
07:05
-
06:11
-
04:40
-
03:35
- 22 января 2025
-
23:45
-
23:20
-
23:00
-
22:50
-
22:35
-
22:25
-
22:05
-
21:51
-
21:30
-
21:15
-
20:51
-
20:41