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Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 23 января

Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 23 января
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Сегодня, 23 января, прошёл очередной игровой день турнира КХЛ в формате 3х3, в котором команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 6-й тур
23 января 2025, четверг. 10:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
7 : 3
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Сулейманов – 03:46 (3x3)     1:1 Мошаров – 06:29     2:1 Бородкин (Несветаев) – 08:52 (3x3)     2:2 Сулейманов (Хамматов) – 11:09 (3x3)     3:2 Шумаков – 12:34 (3x3)     4:2 Бородкин (Мустафин) – 14:19 (3x3)     5:2 Мошаров (Бородкин) – 14:45 (3x3)     5:3 Щитов (Хмелевски) – 19:40 (3x3)     6:3 Егор Иванов (Шафигулин) – 19:47 (3x3)     7:3 Шумаков – 20:34    
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 6-й тур
23 января 2025, четверг. 10:50 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 5
Авангард
Омск
0:1 Чесалин (Макаров) – 02:46 (3x3)     0:2 Сторчак – 04:20     0:3 Сторчак (Чесалин) – 06:45 (3x3)     1:3 Шумаков (Несветаев) – 12:02 (3x3)     1:4 Сторчак (Макаров) – 12:41 (3x3)     1:5 Калашников (Рыбин) – 19:10 (3x3)    
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 6-й тур
23 января 2025, четверг. 11:40 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
5 : 8
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Хмелевски (Щитов) – 02:09 (3x3)     0:2 Хмелевски (Фахретдинов) – 04:51 (3x3)     0:3 Хмелевски – 08:27 (3x3)     0:4 Хамматов (Крикунов) – 09:26 (3x3)     1:4 Лаврентьев (Гриценко) – 10:11 (3x3)     1:5 Хмелевски (Фахретдинов) – 10:56 (3x3)     2:5 Мишкин (Кривченков) – 11:03 (3x3)     3:5 Лаврентьев (Романов) – 12:19 (3x3)     3:6 Хамматов (Сулейманов) – 12:40 (3x3)     4:6 Самсонов – 14:27 (3x3)     4:7 Хмелевски – 15:18     4:8 Хамматов (Крикунов) – 18:30 (3x3)     5:8 Мишкин – 19:50 (3x3)    
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 6-й тур
23 января 2025, четверг. 12:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 4
Авангард
Омск
0:1 Макаров (Сторчак) – 06:14 (3x3)     1:1 Романов (Рачинский) – 06:43 (3x3)     1:2 Чесалин (Макаров) – 10:12 (3x3)     1:3 Рыбин (Калашников) – 10:45 (3x3)     2:3 Рачинский (Мишкин) – 12:43 (3x3)     2:4 Фиськов (Чесалин) – 14:38 (3x3)     3:4 Лаврентьев – 19:06 (3x3)    

Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командами, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки — 18х34 м. Команды играют три периода по семь минут.

Первыми участниками турнира были выбраны клубы КХЛ — «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев», «Динамо» Минск, «Трактор», «Сибирь», которые были разделены на два дивизиона.

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