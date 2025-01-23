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Третьяк: Россия и Китай – братские страны. В сфере хоккея идёт активное взаимодействие

Третьяк: Россия и Китай – братские страны. В сфере хоккея идёт активное взаимодействие
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал о взаимодействии России и Китая в сфере хоккея. Фестиваль зимних видов спорта пройдёт на льду реки Амур между российским городом Благовещенск и китайским Хэйхэ 22-23 февраля.

«Россия и Китай – братские страны, на протяжении многих лет мы поддерживаем друг друга и сотрудничаем на самых разных направлениях. Вот и в сфере хоккея идёт активное, плодотворное взаимодействие. Оно началось ещё в середине 2010-х, когда во время визита нашего президента в Пекин наряду с масштабными политическими и экономическими соглашениями был подписан и договор о хоккейном сотрудничестве.

Мы очень рады, что нашему великому соседу интересен победный опыт отечественного хоккея. Благодаря спорту сближение наших народов будет ещё более тесным, укрепление отношений с дружественными странами – один из приоритетов работы ФХР», – цитирует Третьяка ТАСС.

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