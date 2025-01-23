В матче «Торонто» — «Коламбус» состоялась эффектная драка тафгаев-тяжеловесов

В ночь с 22 на 23 января мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Коламбус Блю Джекетс». Гости одержали уверенную победу со счётом 5:1.

Через полторы минуты после стартового вбрасывания состоялась эффектная драка тафгаев-тяжеловесов между Райаном Ривзом и Мэттью Оливье. Через несколько секунд после начала боя Оливье удалось мощным ударом повалить Ривза на колени, однако оппонент быстро поднялся на ноги и продолжил бой. Хоккеисты обменялись тяжёлыми ударами и после 35 секунд драку разняли линейные арбитры.

Отметим, что для Ривза эта драка была лишь первой в текущем сезоне, тогда как Оливье провёл свой 10-й бой в регулярке.