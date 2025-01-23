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В матче «Торонто» — «Коламбус» состоялась эффектная драка тафгаев-тяжеловесов

В матче «Торонто» — «Коламбус» состоялась эффектная драка тафгаев-тяжеловесов
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В ночь с 22 на 23 января мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Коламбус Блю Джекетс». Гости одержали уверенную победу со счётом 5:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 января 2025, четверг. 03:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 5
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Фантилли (Проворов, Оливье) – 15:40 (sh)     0:2 ван Римсдайк (Дель Бель Беллуз, Джонсон) – 33:40     0:3 Фантилли (Воронков, Веренски) – 35:21     0:4 Дель Бель Беллуз – 45:56     1:4 Мэттьюс (Нюландер, Экман-Ларссон) – 49:22     1:5 Фантилли (Марченко, Фаббро) – 52:02    

Через полторы минуты после стартового вбрасывания состоялась эффектная драка тафгаев-тяжеловесов между Райаном Ривзом и Мэттью Оливье. Через несколько секунд после начала боя Оливье удалось мощным ударом повалить Ривза на колени, однако оппонент быстро поднялся на ноги и продолжил бой. Хоккеисты обменялись тяжёлыми ударами и после 35 секунд драку разняли линейные арбитры.

Отметим, что для Ривза эта драка была лишь первой в текущем сезоне, тогда как Оливье провёл свой 10-й бой в регулярке.

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