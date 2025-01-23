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Роман Ротенберг назвал срок, на который из-за сотрясения выбыл капитан СКА Никишин

Роман Ротенберг назвал срок, на который из-за сотрясения выбыл капитан СКА Никишин
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг назвал срок, на который из-за сотрясения выбыл капитан петербургского клуба Александр Никишин. Игрок обороны получил повреждения после жёсткого силового приёма нападающего «Локомотива» Максима Шалунова. Арбитры матча нарушения правил не усмотрели, а СДК КХЛ оштрафовал форварда за «неправильную атаку».

«В медицине это единственная травма, которую нельзя проверить на КТ и МРТ. Никакие рентгены и сканы тут не помогут. Мы можем только смотреть в динамике. Доктора работают. Думаю, это минимум неделя без тренировок. Полный покой. А дальше – давать нагрузки в динамике. Велосипед, пульс, давление. И уже исходя из этих показателей игрок допускается к тренировкам. Если он неделю пропустил, то надо ещё минимум неделю тренироваться, чтобы войти в физические кондиции.

То есть выходит, что две недели. Вот я с Никитой Зайцевым разговаривал сегодня. Он сказал, что когда играл в «Оттаве», то скрыл эту травму. Играл с сотрясением мозга, когда получил удар в челюсть во время драки. И это могут быть тяжёлые симптомы. Человек может потом вообще потеряться, будут серьёзные проблемы с вестибулярным аппаратом. Так что лучше не рисковать», — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».

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