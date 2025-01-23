В. Крикунов: удивлён реакцией КХЛ не давать дисквалификацию Шалунову за фол на Никишине

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов высказался по эпизоду с участием нападающего «Локомотива» Максима Шалунова, ударившего в голову защитника СКА Александра Никишина, после которого у него выявили сотрясение мозга.

«Я удивлён реакцией лиги не давать большой штраф и дисквалификацию Шалунову за нарушение на Никишине. Удар в голову, отрыв ног ото льда — это удаление до конца игры. СДК сам признал, что нарушение было, выписав Шалунову штраф. В итоге лучший защитник КХЛ не будет играть из-за сотрясения. Почему не выявили сразу? Не всегда можно определить по первым признакам, есть сотрясение или нет. Видимо, сам Никишин сказал, что готов играть», — сказал Крикунов «Чемпионату».