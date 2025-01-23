Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В. Крикунов: удивлён реакцией КХЛ не давать дисквалификацию Шалунову за фол на Никишине

В. Крикунов: удивлён реакцией КХЛ не давать дисквалификацию Шалунову за фол на Никишине
Комментарии

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов высказался по эпизоду с участием нападающего «Локомотива» Максима Шалунова, ударившего в голову защитника СКА Александра Никишина, после которого у него выявили сотрясение мозга.

«Я удивлён реакцией лиги не давать большой штраф и дисквалификацию Шалунову за нарушение на Никишине. Удар в голову, отрыв ног ото льда — это удаление до конца игры. СДК сам признал, что нарушение было, выписав Шалунову штраф. В итоге лучший защитник КХЛ не будет играть из-за сотрясения. Почему не выявили сразу? Не всегда можно определить по первым признакам, есть сотрясение или нет. Видимо, сам Никишин сказал, что готов играть», — сказал Крикунов «Чемпионату».

Материалы по теме
Роман Ротенберг назвал срок, на который из-за сотрясения выбыл капитан СКА Никишин
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android