«Не понимаю, откуда он берёт столько энергии». Задоров высказался об игре с Маршаном

Российский защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров оценил игру капитана «мишек» Брэда Маршана и заявил, что удивлён тем, откуда канадский форвард черпает столько энергии.

«Маршан именно такой, каким я и ожидал его увидеть: мотор, который никогда не останавливается и постоянно заряжает команду энергией. Не понимаю, откуда он берёт столько энергии. Он капитан, отец троих детей, человек, котоырй усерднее всех пашет на тренировках.

Очень забавно наблюдать за тем, как он провоцирует соперников, потому что на протяжении многих лет он делал это со мной. Но теперь, когда мы в одной с ним команде, это выглядит очень смешно», — приводит слова Задорова RG.