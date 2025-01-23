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Чистяков: с приходом Ги Буше игроки «Авангарда» всё переосмыслили, начали всё с нуля

Чистяков: с приходом Ги Буше игроки «Авангарда» всё переосмыслили, начали всё с нуля
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Защитник «Авангарда» Семён Чистяков заявил, что омская команда преобразилась после прихода Ги Буше на пост главного тренера.

«Да, пришёл новый тренер, и мы, можно сказать, начали всё с нуля – начиная с тренировочного процесса и заканчивая игрой, разными собраниями. Конечно, было тяжеловато сначала, но затем перестроились, и теперь мы очень довольны, как играем.

Первое – мы подтянули физику. Второе – изменили стиль игру, стали меньше откатываться. Нас подстёгивают слова Буше, который постоянно говорит о том, что нужно каждый день выкладываться и работать на полную катушку. Если этого не будет происходить, то ты просто не будешь играть. Наверное, мы всё переосмыслили, что уже нельзя где-то недобежать на тренировке, что-то не доделать до конца. Всё идёт оттуда. Ну и стиль игры у нас стал более агрессивным, из-за чего больше моментов стало появляться», — цитирует Чистякова официальный сайт КХЛ.

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