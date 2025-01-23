Министр спорта России Дегтярёв оценил слова Дональда Трампа про Александра Овечкина

Министр спорта России Михаил Дегтярёв высказался о словах 47-го президента США Дональда Трампа о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине. Отметим, что лидер государства упоминал форварда в своей речи дважды за два дня.

«На Овечкина смотрит весь мир. То, что Трамп упомянул его, это признание успеха русского хоккеиста. Владимир Владимирович [Путин] также его постоянно упоминает и поздравляет, как и все российские болельщики», — приводит слова Дегтярёва «РИА Новости Спорт».

В нынешнем сезоне Александр Овечкин принял участие в 30 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 21 гол и 12 результативных передач.