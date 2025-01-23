Александр Медведев рассказал, что СКА отправил письмо в СДК КХЛ о «грязной игре» в лиге

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев выразил сожаление, что в клубах не осталось тафгаев для защиты звёздных игроков, и рассказал, что армейский клуб отправил письмо в СДК КХЛ о «грязной игре» во встрече с «Локомотивом», где травму получил Александр Никишин.

«В своё время клубы избавились от тафгаев, и я очень жалею, что их не было на льду для того, чтобы проучить и одного, и второго.

Мы отправили все документы в экспертно-судейский комитет, лично его главе господину Рене Фазелю и Валерию Каменскому (председатель спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ. — Прим. «Чемпионата»), чтобы объяснить, что такое «грязная» игра.

Мы уже находимся в преддверии плей-офф, но атмосфера безнаказанности может привести к тому, что мы будем терять звёзд. Потом появляются публикации, почему наши 10 суперзвёзд собираются уехать в НХЛ. Это дело нешуточное, потому что век спортсмена короток. Есть примеры, когда Эрик Линдрос, многократно получавший сотрясения, вынужден были завершить карьеру, и в Национальной хоккейной лиге стали бороться с «грязной» игрой. А у нас как у известного писателя — бога нет и всё дозволено», — приводит слова Медведева ТАСС.