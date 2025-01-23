Экс-игрок СКА: я бы оштрафовал судей КХЛ за момент с травмой Никишина

Бывший нападающий СКА Максим Рыбин высказался о моменте с травмой защитника армейского клуба Александра Никишина после столкновения с форвардом «Локомотива» Максимом Шалуновым.

– Насколько сильно скажется эта потеря на СКА?

– Команда потеряла ведущего игрока и капитана. Это потеря! По возможности надо как можно быстрее восстанавливаться.

– КХЛ оштрафовала Максима Шалунова, который провёл силовой прием против Никишина. Стоило ли наказать форварда жёстче?

– Я бы оштрафовал судей, на самом деле. Когда они берут айпады, всегда быстро во всём разбираются. Когда есть спорный момент, они почему-то не приняли такое решение, хотя можно было посмотреть. Сразу было видно.

Я полностью разделяю негодование Ротенберга, когда два габаритных игрока идут в силовой приём, но один из них подпрыгивает. Почему два главных судьи не увидели в этом нарушение и позже это признают? Компетенция судей вызывает у меня большие вопросы, — цитирует Рыбина «Спорт день за днём».