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«Мы все соскучились по его улыбке». Цуккарелло — о возвращении Кирилла Капризова

«Мы все соскучились по его улыбке». Цуккарелло — о возвращении Кирилла Капризова
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Нападающий «Миннесоты Уайлд» Матс Цуккарелло рассказал об эмоциях команды после новости о возвращении российского форварда Кирилла Капризова, который оправился от повреждения.

«Вся команда засияла, когда он вошёл в раздевалку и закричал: «Ребята, я вернулся!» Мы все такие: «Что? Серьёзно? Ого!!! Кирилл, Кирилл!!!» А потом мы все на него набросились. Ему это очень понравилось.

Очень здорово, что он вернулся. Мы все соскучились по его улыбке, этой прекрасной улыбке, и, знаете… по его позитиву», — приводит слова Цуккарелло The Athletic.

Капризов пропустил последние 12 игр из-за травмы нижней части тела. Он лидирует в «Миннесоте» по голам (23), передачам (27) и очкам (50) в 34 играх.

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