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Сиэтл — Вашингтон: текстовая онлайн-трансляция матча НХЛ начнётся в 6:00 мск

«Сиэтл» — «Вашингтон»: текстовая онлайн-трансляция матча НХЛ начнётся в 6:00 мск
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Завтра, 24 января, состоится матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Сиэтл Кракен» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча пройдёт на стадионе «Клаймэт Пледж-Арена» и начнётся в 6:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2025, пятница. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. У команды Спенсера Карбери 69 очков после 47 матчей.

«Сиэтл» располагается на 12-й строчке турнирной таблицы Западной конференции. У команды 45 очков после 48 игр.

Это будет первая из двух запланированных встреч команд в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги.

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