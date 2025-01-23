«Сиэтл» — «Вашингтон»: текстовая онлайн-трансляция матча НХЛ начнётся в 6:00 мск

Завтра, 24 января, состоится матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Сиэтл Кракен» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча пройдёт на стадионе «Клаймэт Пледж-Арена» и начнётся в 6:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. У команды Спенсера Карбери 69 очков после 47 матчей.
«Сиэтл» располагается на 12-й строчке турнирной таблицы Западной конференции. У команды 45 очков после 48 игр.
Это будет первая из двух запланированных встреч команд в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги.