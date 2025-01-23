«От ИИХФ это вообще не зависит». Роман Ротенберг — о допуске сборной России

Главный тренер СКА и первый вице‑президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг высказался о возможном допуске сборной России к международным соревнованиям.

«Давайте сейчас посмотрим, как будет действовать новый президент США Дональд Трамп. Всё будет зависеть только от Трампа и Госдепа — Государственного департамента Соединённых Штатов Америки. Это не зависит от ИИХФ вообще. Как им будут говорить, так они и сделают. Так что за конкретикой вам нужно обратиться к Трампу», — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место.