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«От ИИХФ это вообще не зависит». Роман Ротенберг — о допуске сборной России

«От ИИХФ это вообще не зависит». Роман Ротенберг — о допуске сборной России
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Главный тренер СКА и первый вице‑президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг высказался о возможном допуске сборной России к международным соревнованиям.

«Давайте сейчас посмотрим, как будет действовать новый президент США Дональд Трамп. Всё будет зависеть только от Трампа и Госдепа — Государственного департамента Соединённых Штатов Америки. Это не зависит от ИИХФ вообще. Как им будут говорить, так они и сделают. Так что за конкретикой вам нужно обратиться к Трампу», — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место.

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