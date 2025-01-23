Сергей Черкас: на лидеров СКА может вестись охота

Бывший тренер СКА Сергей Черкас прокомментировал травму защитника армейского клуба Александра Никишина после столкновения с форвардом «Локомотива» Максимом Шалуновым.

– До Никишина травму получил Евгений Кузнецов. Как считаете, на лидеров СКА идёт охота?

— К сожалению, такое может происходить. Естественно, когда армейцы выбьют основных игроков, им потом будет тяжелее комплектовать тройки и звенья. В этих составах ребята наигрывают все комбинации и розыгрыши. Когда всё рушится, приходится ставить новых игроков, всё надо делать заново.

Потом говорят: «Почему у СКА такая длинная скамейка?» Представляете, что было бы, если бы у СКА не было длинной скамейки. Кто бы сейчас играл? Это очевидные вещи! Бывает, когда 50 на 50, но тут судья даже не идёт просматривать. Они же могут просмотреть спорный момент.

Это говорит о качестве судейства. В прошлом году все обижались по судейству, что у всех плохое, а у СКА – хорошее. Никакое оно не хорошее, если оно приводит к травмам игроков без наказания, — цитирует Черкаса «Спорт день за днём».