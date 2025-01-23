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Дегтярёв планирует поздравить Овечкина с покорением рекорда Гретцки

Дегтярёв планирует поздравить Овечкина с покорением рекорда Гретцки
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Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв заявил о желании поздравить российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с покорением рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Конечно, обязательно поздравим Александра. Телеграммой прежде всего. А когда прилетит, то уверен — все болельщики его поздравят, встретят в аэропорту с хлебом с солью. Хотя с хлебом с солью встречают гостей, а Овечкин наш», — цитирует Дегтярёва ТАСС.

В текущем сезоне россиянин стал автором 21 шайбы и 12 результативных передач, набрав 33 очка. Отставание от рекорда Уэйна Гретцки на данный момент составляет 20 голов.

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