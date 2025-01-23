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Коннор Макдэвид прокомментировал свою трёхматчевую дисквалификацию

Коннор Макдэвид прокомментировал свою трёхматчевую дисквалификацию
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Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид высказался о своей трёхматчевой дисквалификации за удар клюшкой в лицо нападающего «Ванкувер Кэнакс» Коннора Гарланда.

«Мне нечего просить или что-то добавить. Лига приняла своё решение. Я не обязательно должен быть с ним согласен. Я не говорю, что не должно быть никакого штрафа или дисквалификации или чего-то в этом роде. Может быть, я просто был немного резок, но все должны принять решение лиги и двигаться дальше», — приводит слова Макдэвида пресс-служба «Эдмонтона».

Напомним, в нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 28-летний Макдэвид провёл 43 встречи, в которых набрал 65 (20+45) очков.

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