Коннор Макдэвид прокомментировал свою трёхматчевую дисквалификацию

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид высказался о своей трёхматчевой дисквалификации за удар клюшкой в лицо нападающего «Ванкувер Кэнакс» Коннора Гарланда.

«Мне нечего просить или что-то добавить. Лига приняла своё решение. Я не обязательно должен быть с ним согласен. Я не говорю, что не должно быть никакого штрафа или дисквалификации или чего-то в этом роде. Может быть, я просто был немного резок, но все должны принять решение лиги и двигаться дальше», — приводит слова Макдэвида пресс-служба «Эдмонтона».

Напомним, в нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 28-летний Макдэвид провёл 43 встречи, в которых набрал 65 (20+45) очков.