Нападающий «Барыса» Дамир Жафяров забил в КХЛ впервые за 11 месяцев

В эти минуты в Астане, Казахстан, проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимает на своём льду «Адмирал». После второго периода счёт 2:1 в пользу хозяев.

На 16-й минуте второго периода Дамир Жафяров с передачи Артёма Королёва забросил вторую шайбу хозяев во встрече.

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30-летний нападающий забил в КХЛ впервые с 22 февраля 2024 года. В то время Жафяров выступал за омский «Авангард». Отметим, что Дамир отличился во встрече с «Ладой» (2:3 ОТ).