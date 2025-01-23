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Нападающий «Барыса» Дамир Жафяров забил в КХЛ впервые за 11 месяцев

Нападающий «Барыса» Дамир Жафяров забил в КХЛ впервые за 11 месяцев
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В эти минуты в Астане, Казахстан, проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимает на своём льду «Адмирал». После второго периода счёт 2:1 в пользу хозяев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 января 2025, четверг. 17:00 МСК
Барыс
Астана
3-й период
2 : 1
Адмирал
Владивосток
1:0 Кайыржан (Бутенко) – 05:38 (5x5)     1:1 Петухов (Шестаков, Солянников) – 29:59 (5x5)     2:1 Жафяров (Королёв) – 35:55 (5x5)    

На 16-й минуте второго периода Дамир Жафяров с передачи Артёма Королёва забросил вторую шайбу хозяев во встрече.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

30-летний нападающий забил в КХЛ впервые с 22 февраля 2024 года. В то время Жафяров выступал за омский «Авангард». Отметим, что Дамир отличился во встрече с «Ладой» (2:3 ОТ).

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