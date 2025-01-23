«Барыс» потерпел 12-е поражение подряд, уступив дома «Адмиралу»

В Астане, Казахстан, закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал дальневосточный «Адмирал». Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 3:2.
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На шестой минуте первого периода Динмухамед Кайыржан с передачи Данила Бутенко открыл счёт во встрече.
На 11-й минуте второго периода Егор Петухов с передач Аркадия Шестакова и Георгия Солянникова восстановил равенство в счёте. На 16-й минуте периода Дамир Жафяров с передачи Артёма Королёва вновь вывел «Барыс» вперёд.
На последней минуте третьего периода Егор Петухов с передач Даниила Гутика и Либора Шулака сделал счёт 2:2.
В серии буллитов лучше оказались гости.
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