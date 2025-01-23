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Барыс — Адмирал, результат матча 23 января 2024, счет 2:3 Б, КХЛ 2024-2025

«Барыс» потерпел 12-е поражение подряд, уступив дома «Адмиралу»
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В Астане, Казахстан, закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал дальневосточный «Адмирал». Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 января 2025, четверг. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 3
Б
Адмирал
Владивосток
1:0 Кайыржан (Бутенко) – 05:38 (5x5)     1:1 Петухов (Шестаков, Солянников) – 29:59 (5x5)     2:1 Жафяров (Королёв) – 35:55 (5x5)     2:2 Петухов (Гутик, Шулак) – 59:11 (6x5)     2:3 Петухов – 65:00    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На шестой минуте первого периода Динмухамед Кайыржан с передачи Данила Бутенко открыл счёт во встрече.

На 11-й минуте второго периода Егор Петухов с передач Аркадия Шестакова и Георгия Солянникова восстановил равенство в счёте. На 16-й минуте периода Дамир Жафяров с передачи Артёма Королёва вновь вывел «Барыс» вперёд.

На последней минуте третьего периода Егор Петухов с передач Даниила Гутика и Либора Шулака сделал счёт 2:2.

В серии буллитов лучше оказались гости.

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