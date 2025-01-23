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«Никто не хочет нас видеть». Плющев — о допуске сборной России на Олимпийские игры — 2026

«Никто не хочет нас видеть». Плющев — о допуске сборной России на Олимпийские игры — 2026
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Бывший тренер сборной России Владимир Плющев оценил вероятность допуска национальной команды на Олимпийские игры 2026 игры.

«Мне бы это очень хотелось, чтобы там здравый смысл когда-то восторжествовал. Но, к сожалению, все эти вещи будут предъявляться на исполкоме или совете ИИХФ, или конгрессе ИИХФ, я уж не знаю там. Там так много членов карликовых государств. По хоккею карликовых и по быту карликовых, которые просто нас ненавидят.

Я думаю, наверное, будет сложно нам на следующую Олимпиаду пробиться в этом плане. Всё остальное мы будем ждать, когда наши вооруженные силы решат основной вопрос. После этого, как обычно, Европа делает то, что ей говорят, а сейчас они будут делать то, что им говорят из-за океана. Никто не хочет нас видеть, никто нас не хочет слышать, потому что мы действительно очень сильны во всех планах, в том числе и в спортивных», — цитирует Плющева «Советский спорт».

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