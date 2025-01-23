Ветеран СКА: нужна дисквалификация Шалунова за то, что нанёс травму Никишину

Бывший тренер СКА Сергей Черкас заявил, что Континентальная хоккейная лига должна была дисквалифицировать форварда «Локомотива» Максима Шалунова за столкновение с защитником армейского клуба Александром Никишиным. Напомним, КХЛ подвергла Шалунова штрафу.

— КХЛ оштрафовала Максима Шалунова, который провёл силовой приём против Никишина. Стоило ли наказать форварда жёстче?

— Конечно, должна быть дисквалификация, а не штраф! Дисквалификация и штраф! С учётом того, какие зарплаты сейчас получают хоккеисты, Шалунову этот штраф как слону дробина. Здесь нужна дисквалификация за то, что человек нанёс травму и игрок очутился в списке травмированных, — приводит слова Черкаса «Спорт день за днём».