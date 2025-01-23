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Игрок МХК «Динамо» забил лакросс-гол в ворота «Красной Армии»

Игрок МХК «Динамо» забил лакросс-гол в ворота «Красной Армии»
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Сегодня, 23 января, прошёл единственный матч регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ между «Красной Армией» и МХК «Динамо». Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 4:3.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
23 января 2025, четверг. 16:30 МСК
Красная Армия
Москва
Окончен
3 : 4
Б
МХК Динамо М
Москва

В третьем периоде игрок МХК «Динамо» Илья Панин забил лакросс-гол в ворота голкипера «Красной Армии» Петра Андреянова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале МХК «Динамо».

В Золотом дивизионе Западной конференции первое место занимает МХК «Спартак». Красно-белые после 39 сыгранных встреч набрали 66 очков.

В Золотом дивизионе Восточной конференции на первом месте располагаются «Мамонты Югры». Клуб из Ханты-Мансийска имеет в активе 59 очков после 37 проведённых встреч.

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