Результаты матчей МХЛ 23 января 2025 года
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Сегодня, 23 января, прошёл единственный матч регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ между «Красной Армией» и МХК «Динамо». Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 4:3.
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
23 января 2025, четверг. 16:30 МСК
Красная Армия
Москва
Окончен
3 : 4
Б
МХК Динамо М
Москва
В Золотом дивизионе Западной конференции первое место занимает МХК «Спартак». Красно-белые после 39 сыгранных встреч набрали 66 очков.
В Золотом дивизионе Восточной конференции на первом месте располагаются «Мамонты Югры». Клуб из Ханты-Мансийска имеет в активе 59 очков после 37 проведённых встреч.
Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Молодёжной хоккейной лиги завершится в марте 2025 года. Действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946».
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