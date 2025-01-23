Результаты матчей МХЛ 23 января 2025 года

Сегодня, 23 января, прошёл единственный матч регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ между «Красной Армией» и МХК «Динамо». Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 4:3.

В Золотом дивизионе Западной конференции первое место занимает МХК «Спартак». Красно-белые после 39 сыгранных встреч набрали 66 очков.

В Золотом дивизионе Восточной конференции на первом месте располагаются «Мамонты Югры». Клуб из Ханты-Мансийска имеет в активе 59 очков после 37 проведённых встреч.

Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Молодёжной хоккейной лиги завершится в марте 2025 года. Действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946».