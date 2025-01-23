СКА забросил две шайбы московскому «Динамо» за 16 секунд

Сегодня, 23 января, в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и московским «Динамо». Идёт второй период, счет 3:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Армейский клуб во втором периоде забросил в ворота московской команды две безответные шайбы за 16 секунд. Голами отметились Михаил Григоренко и Арсений Грицюк.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Это третий матч между командами из шести запланированных в текущем сезоне. Предыдущие две встречи остались за московским клубом.