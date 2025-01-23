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Мамбеталиев рассказал о психологической атмосфере в «Барысе» после 12 поражений подряд

Мамбеталиев рассказал о психологической атмосфере в «Барысе» после 12 поражений подряд
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Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев после игры с «Адмиралом» (2:3 Б) рассказал о психологической атмосфере в команде после 12 поражений подряд.

«Мы стараемся каждую игру показывать хороший хоккей. Есть моменты с ошибками и отсутствием реализации моментов тех или иных игроков. Ребята, которые только вышли после травмы, они пока не вошли в форму, потому что давно не играли.

Молодёжь сегодня неплохо отыграла, забили гол, победили в своём микроматче. И игроки, и мы понимаем, что через победы приходит уверенность, ребята стараются, нельзя сказать, что они не стараются. Пока работаем, самоотдача хорошая и на тренировках, и на играх. Есть моменты, когда кто-то выпадает из состава, говорим, подсказываем. Немного наладить концентрацию в обороне, чтобы в завершение было. Мы подбадриваем игроков, чтобы они не падали духом. Нет такого, что приходят в унылом настроении. Понимаем, что тяжело попасть в плей-офф, но стараемся об этом не думать, выходить на каждую игру, это их рост, прибавка в мастерстве», — приводит слова Мамбеталиева «Шайба.kz».

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