Кирилл Капризов рассказал о своём возвращении после травмы

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов рассказал о своём возвращении после повреждения.

«Приятно вернуться. Кое-что случилось, что привело к травме, но я не хотел бы вдаваться в подробности. Был рад видеть, как ребята активизировались, пока меня не было», — приводит слова Капризова журналист Джо Смит на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, Капризов пропустил последние 12 игр из-за травмы нижней части тела. Он лидирует в «Миннесоте» по голам (23), передачам (27) и очкам (50) в 34 играх. «Миннесота Уайлд» с 60 очками после 47 матчей занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции.