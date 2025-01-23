Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кирилл Капризов рассказал о своём возвращении после травмы

Кирилл Капризов рассказал о своём возвращении после травмы
Комментарии

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов рассказал о своём возвращении после повреждения.

«Приятно вернуться. Кое-что случилось, что привело к травме, но я не хотел бы вдаваться в подробности. Был рад видеть, как ребята активизировались, пока меня не было», — приводит слова Капризова журналист Джо Смит на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, Капризов пропустил последние 12 игр из-за травмы нижней части тела. Он лидирует в «Миннесоте» по голам (23), передачам (27) и очкам (50) в 34 играх. «Миннесота Уайлд» с 60 очками после 47 матчей занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции.

Материалы по теме
Официально
Кирилл Капризов выведен из списка травмированных «Миннесоты»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android