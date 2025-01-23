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Северсталь — Куньлунь Ред Стар, результат матча 23 января 2024, счет 3:0, КХЛ 2024-2025

«Северсталь» дома одержала сухую победу над «Куньлунь Ред Стар»
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В Череповце закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимала «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой хозяев льда с сухим счётом 3:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 января 2025, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 0
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Щучинов (Котляревский) – 25:24 (5x5)     2:0 Думбадзе (Муханов, Подшивалов) – 35:58 (5x5)     3:0 Чебыкин (Щучинов, Аймурзин) – 39:39 (5x3)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На шестой минуте второго периода Артём Щучинов с передачи Михаила Котляревского открыл счёт во встрече. На 16-й минуте периода Давид Думбадзе с передач Тимура Муханова и Ивана Подшивалова удвоил преимущество хозяев. На последней минуте второй двадцатиминутки Николай Чебыкин с передач Артёма Щучинова и Данила Аймурзина сделал счёт 3:0.

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