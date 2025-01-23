«Северсталь» дома одержала сухую победу над «Куньлунь Ред Стар»

В Череповце закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимала «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой хозяев льда с сухим счётом 3:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На шестой минуте второго периода Артём Щучинов с передачи Михаила Котляревского открыл счёт во встрече. На 16-й минуте периода Давид Думбадзе с передач Тимура Муханова и Ивана Подшивалова удвоил преимущество хозяев. На последней минуте второй двадцатиминутки Николай Чебыкин с передач Артёма Щучинова и Данила Аймурзина сделал счёт 3:0.