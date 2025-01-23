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СКА — Динамо М, результат матча 23 января 2024, счет 3:5, КХЛ 2024-2025

СКА упустил преимущество в три шайбы и проиграл московскому «Динамо»
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В Санкт-Петербурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 января 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 5
Динамо М
Москва
1:0 Григоренко (Плотников) – 20:53 (5x4)     2:0 Грицюк (Зайцев, Бардаков) – 21:09 (5x5)     3:0 Карпухин (Кузьмин, Поляков) – 27:50 (5x5)     3:1 Сикура (Пыленков) – 29:32 (5x4)     3:2 Пакетт – 36:09 (5x5)     3:3 Швец-Роговой (Гусев, Адамчук) – 41:37 (5x5)     3:4 Чернов (Пыленков, Уил) – 46:53 (5x5)     3:5 Ильенко (Джиошвили, Уил) – 58:16 (en)    

На 53-й секунде второго периода Михаил Григоренко с передачи Сергея Плотникова открыл счёт во встрече. Спустя 16 секунд Арсений Грицюк с передач Никиты Зайцева и Захара Бардакова удвоил преимущество хозяев. На восьмой минуте периода Илья Карпухин с передач Григория Кузьмина и Николая Полякова сделал счёт 3:0. В середине периода Дилан Сикура с передачи Даниила Пыленкова забросил первую шайбу «Динамо» в игре. На 17-й минуте периода Седрик Пакетт сократил отставание гостей до минимума.

В начале третьего периода Артём Швец-Роговой с передач Никиты Гусева и Кирилла Адамчука восстановил равенство в счёте. На седьмой минуте периода Артём Чернов впервые в игре вывел «Динамо» вперёд. В конце игры Артём Ильенко установил окончательный счёт в игре.

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