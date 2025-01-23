СКА упустил преимущество в три шайбы и проиграл московскому «Динамо»

В Санкт-Петербурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.
На 53-й секунде второго периода Михаил Григоренко с передачи Сергея Плотникова открыл счёт во встрече. Спустя 16 секунд Арсений Грицюк с передач Никиты Зайцева и Захара Бардакова удвоил преимущество хозяев. На восьмой минуте периода Илья Карпухин с передач Григория Кузьмина и Николая Полякова сделал счёт 3:0. В середине периода Дилан Сикура с передачи Даниила Пыленкова забросил первую шайбу «Динамо» в игре. На 17-й минуте периода Седрик Пакетт сократил отставание гостей до минимума.
В начале третьего периода Артём Швец-Роговой с передач Никиты Гусева и Кирилла Адамчука восстановил равенство в счёте. На седьмой минуте периода Артём Чернов впервые в игре вывел «Динамо» вперёд. В конце игры Артём Ильенко установил окончательный счёт в игре.
- 23 января 2025
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